Річна інфляція в Україні сповільнилася до 12,1%

Інфляція (зростання споживчих цін) в Україні в листопаді 2016 року порівняно з жовтнем сповільнилася до 1,8% з 2,8%, зафіксованих у жовтні до вересня, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з наведеними даними, у річному вираженні, до листопада 2015 року, інфляція в листопаді 2016 року сповільнилася до 12,1% з 12,4%, зафіксованих місяцем раніше.

У повідомленні Держстату наголошується, що з початку року, в січні-листопаді споживчі ціни в Україні зросли на 11,4%.

Згідно з наведеними даними, у листопаді порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали гаряча вода та опалення – на 22%, молоко – на 7,3%, масло – на 6,6%.

У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода та опалення – на 88,2%, електроенергія – на 60%, природний газ – на 42%.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2016 року порівняно з вереснем зросла до 2,8%, порівняно з жовтнем 2015 року - до 12,4%.

Національний банк України прогнозував уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.