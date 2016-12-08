МВФ не визначився з датою засідання Ради директорів по Україні - представник Фонду

Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду поки не визначився з датою засідання по Україні і не виключає, що обговорення програми реформ і, як наслідок, прийняття рішення про виділення нашій країні четвертого кредитного траншу розміром 1,3 мільярда доларів може відбутися вже в новому році.

Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав глава Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс.

"У листопаді в Києві працювала місія Фонду, вона провела досить конструктивні дискусії з владою. Ми констатуємо значний прогрес, який вже зроблений. Але ми розуміємо, що потрібно якийсь час для виконання поставлених завдань. У їх числі - прийняття бюджету на 2017 рік, підтримання макроекономічної стабільності, подолання корупції. Дискусії з цих питань триватимуть і далі, - сказав Райс. - Разом з тим, у нас поки немає чіткої дати засідання Ради директорів в Україні".

При цьому відповідаючи на уточнююче питання журналістів про те, чи можливо технічно підготувати засідання Ради по Україні до кінця року, Райс зазначив: "Не впевнений".

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

18 листопада оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми. Крім того, Фонд очікує збереження в Україні фінансової стабільності та продовження заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.

У Міністерстві фінансів України розраховували, що МВФ зможе обговорити питання реформ в Україні до кінця року.