МВФ не визначився з датою засідання Ради директорів по Україні - представник Фонду
Фонд не визначився із датою засідання Ради директорів по Україні, тому не виключає перенесення обговорення програми реформ на початок 2017 року.
Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду поки не визначився з датою засідання по Україні і не виключає, що обговорення програми реформ і, як наслідок, прийняття рішення про виділення нашій країні четвертого кредитного траншу розміром 1,3 мільярда доларів може відбутися вже в новому році.
Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав глава Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс.
"У листопаді в Києві працювала місія Фонду, вона провела досить конструктивні дискусії з владою. Ми констатуємо значний прогрес, який вже зроблений. Але ми розуміємо, що потрібно якийсь час для виконання поставлених завдань. У їх числі - прийняття бюджету на 2017 рік, підтримання макроекономічної стабільності, подолання корупції. Дискусії з цих питань триватимуть і далі, - сказав Райс. - Разом з тим, у нас поки немає чіткої дати засідання Ради директорів в Україні".
При цьому відповідаючи на уточнююче питання журналістів про те, чи можливо технічно підготувати засідання Ради по Україні до кінця року, Райс зазначив: "Не впевнений".
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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.
18 листопада оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми. Крім того, Фонд очікує збереження в Україні фінансової стабільності та продовження заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.
У Міністерстві фінансів України розраховували, що МВФ зможе обговорити питання реформ в Україні до кінця року.