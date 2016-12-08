Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,78 за долар

У четвер, 8 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,74/25,78 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3693/27,4092 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7725 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 480 угод на суму 339,92 мільйона доларів.