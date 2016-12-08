Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,77 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2577,2490 (8 грудня – 2602,0104)

100 EUR – 2773,6354 (8 грудня – 2791,9572)

10 RUR – 4,0657 (8 грудня – 4,0713)

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,74/25,78 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3693/27,4092 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7725 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 480 угод на суму 339,92 мільйона доларів.