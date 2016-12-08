Президент підписав закон про споживче кредитування

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України № 1734-VIII "ПРО споживче кредитування", яким визначаються загальні правові та організаційні основи споживчого кредитування в Україні, регулюються відносини між кредитодавцем, кредитними посередниками і споживачами при наданні послуг споживчого кредитування, повідомила прес-служба президента.

Згідно з повідомленням, документ удосконалює чинне законодавство в сфері споживчого кредитування шляхом комплексного регулювання відповідних відносин, що повинно забезпечити розвиток цивілізованого ринку в цій сфері. Крім того, документ убезпечить споживачів фінансових послуг від ризиків порушення їх прав завдяки наданню їм повної і прозорої інформації для прийняття рішення, встановлення відповідальності фінансових установ за порушення прав споживачів фінансових послуг.

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Закон також забезпечить надійність банківської та фінансової системи через неможливість видачі кредитів споживачам з неналежною кредитоспроможністю, створить дієву систему захисту прав споживачів фінансових послуг через врегулювання питань повноважень державних органів. Він створює такий механізм споживчого кредитування, який забезпечить захист прав і законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців, належну конкурентне середовище на ринках фінансових послуг.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла закон, що передбачає обов'язкову перевірку кредитної організацією кредитоспроможності позичальника, обов'язкове інформування позичальника про ефективної процентної ставки, а також зміна черговості погашення частин кредиту у разі його прострочення.