Конгрес США збільшив безпекову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів

Як повідомляється на сторінці посольства України в США у Facebook, Сенат США вслід за Палатою представників переважною більшістю голосів схвалив «Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони».

«Сума коштів, яку передбачено виділити для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних видів озброєнь, у наступному бюджетному році збільшена до 350 млн дол. США із закладених у аналогічному документі на 2016 р. 300 млн дол. США», - йдеться у повідомленні.

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Перелік видів допомоги розширено шляхом включення до нього надання засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ.

З метою набуття чинності закон має бути підписаний президентом США.

«Вдячні Конгресові США за біпалатну і біпартійну підтримку України у боротьбі з російською агресією», - наголосили у посольстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Конгресі США офіційно представлено узгоджений Сенатом і Палатою представників текст проекту закону про “Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони”.

"Сума коштів, яку американські законодавці пропонують виділити для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних видів озброєнь, у наступному бюджетному році збільшена до 350 млн. дол. США із закладених у аналогічному документі на 2016 р. 300 млн. дол. США", - йдеться в повідомленні.