ЄЦБ прогнозує поступове зростання інфляції у Єврозоні в наступні кілька років

Прогноз інфляції та зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) ЄЦБ залишив майже незмінним, передає Deutsche Welle.

Так, центробанк розраховує, що інфляція впродовж наступних трьох років поступово зростатиме - з 0,2 відсотка у 2016 році до 1,7 відсотка у 2019 році. При цьому, порівняно з попереднім прогнозом, який був представлений ЄЦБ у вересні, тепер він підвищив прогноз інфляції на 2017 та 2018 роки на 0,1 відсотка - до 1,3 і 1,5 відсотка відповідно.

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Утім, цей оптимістичний прогноз інфляції все ще є нижчим за 2 відсотки - ціль, якої ЄЦБ безуспішно намагається досягти протягом останніх кількох років. Саме тому ЄЦБ у четвер також вирішив продовжити до кінця 2017 року свою програму кількісного пом'якшення (QE), в рамках якої щомісяця купуватиме державні облігації на рівні 80 мільярдів євро на місяць.

Проте з квітня 2017 року Європейський центробанк планує зменшити обсяги купівлі держоблігацій до 60 мільярдів євро на місяць. Раніше передбачалось, що програма триватиме до березня 2017 року, проте ЄЦБ наголошував, що у разі необхідності вона буде продовжена.

ЄЦБ також залишив майже без змін прогноз зростання ВВП для Єврозони - по 1,7 відсотка для 2016-2017 років та 1,6 відсотка для 2018-2019 років. Тут зміни, порівняно з вересневим прогнозом, торкнулись лише прогнозу на 2017 рік - він збільшився на 0,1 відсотка.