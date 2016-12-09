ЄЦБ прогнозує поступове зростання інфляції у Єврозоні в наступні кілька років
Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі у четвер, 8 грудня, оголосив оновлений макроекономічний прогноз для Єврозони на наступні кілька років.
Прогноз інфляції та зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) ЄЦБ залишив майже незмінним, передає Deutsche Welle.
Так, центробанк розраховує, що інфляція впродовж наступних трьох років поступово зростатиме - з 0,2 відсотка у 2016 році до 1,7 відсотка у 2019 році. При цьому, порівняно з попереднім прогнозом, який був представлений ЄЦБ у вересні, тепер він підвищив прогноз інфляції на 2017 та 2018 роки на 0,1 відсотка - до 1,3 і 1,5 відсотка відповідно.
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Утім, цей оптимістичний прогноз інфляції все ще є нижчим за 2 відсотки - ціль, якої ЄЦБ безуспішно намагається досягти протягом останніх кількох років. Саме тому ЄЦБ у четвер також вирішив продовжити до кінця 2017 року свою програму кількісного пом'якшення (QE), в рамках якої щомісяця купуватиме державні облігації на рівні 80 мільярдів євро на місяць.
Проте з квітня 2017 року Європейський центробанк планує зменшити обсяги купівлі держоблігацій до 60 мільярдів євро на місяць. Раніше передбачалось, що програма триватиме до березня 2017 року, проте ЄЦБ наголошував, що у разі необхідності вона буде продовжена.
ЄЦБ також залишив майже без змін прогноз зростання ВВП для Єврозони - по 1,7 відсотка для 2016-2017 років та 1,6 відсотка для 2018-2019 років. Тут зміни, порівняно з вересневим прогнозом, торкнулись лише прогнозу на 2017 рік - він збільшився на 0,1 відсотка.