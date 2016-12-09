Китай різко ослабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю (ЦБ) в п'ятницю на тлі зміцнення долара після рішення ЄЦБ щодо монетарної політики різко послабив курс юаня відразу на 0,35%, що стало найбільш різким падінням з 21 жовтня, повідомляє Прайм.

"У п'ятницю китайський ЦБ встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8972, що на 241 пункт вище фіксингу четверга, коли курс становив 6,8731", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з середини листопада курс юаня до долара кілька разів оновлював історичні мінімуми з 2008 року. Після цього китайський регулятор провів серію укріплень національної валюти.

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"Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів", - підкреслює видання.

В серпні 2015 року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ скерував зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015/2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.

Після першої хвилі експерти стверджували, що ЦБ навмисно девальвує юань для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, глава регулятора Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи спростували ці заяви.