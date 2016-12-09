Рішення про підвищення "мінімалки" в Україні є своєчасним - міністр соцполітики

Рішення про підвищення мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня 2017 року до 3,2 тисячі гривень є своєчасним, оскільки за рівнем оплати праці наша країна посідає останнє місце серед європейських країн.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи у Верховній Раді України.

"За рівнем зарплати Україна посідає ганебне останнє місце в Європі, куди ми так прагнемо. А серед країн колишнього СРСР ми випереджаємо лише Таджикистан", - сказав міністр.

Він підкреслив, що підстав для підвищення мінімальної заробітної плати було більш ніж достатньо. "У 2014 році співвідношення мінімальної заробітної плати та розміру фактичного прожиткового мінімуму в Україні становило 88,5%. У грудні 2016 року воно не досягає і 50%", - додав Рева, відзначаючи, що індекс споживчих цін в Україні за 3 роки зріс у 3 рази, а мінімальна зарплата - лише на 31%.

Також міністр повідомив, що зарплати бюджетників в середньому зростуть на 50%. "Для підвищення заробітних плат працівникам бюджетної сфери в проекті державного бюджету України на 2017 рік, який буде розглядати найближчим часом, передбачені додаткові кошти порівняно з 2016 роком на підвищення зарплат у сумі 40 мільярдів гривень", - сказав він.

За словами Реви, побоювання про значне прискорення інфляції в результаті підвищення зарплат перебільшені, оскільки, за прогнозними оцінками Національного банку України, можливий вплив цього кроку на показник інфляції в наступному році складе до 1 п. п.

Крім того, як зазначив міністр, підвищення мінімалки буде сприяти зниженню показника тіньової зайнятості, при цьому прийнятий закон надає повноваження місцевим органам влади контролювати тіньову зайнятість.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів закон, що дозволяє підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тисячі гривень.

Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати.

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував депутатам розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2017 рік після прийняття пов'язаних з ним урядових законопроектів, в тому числі про підвищення мінімальної заробітної плати (5130), коригування Бюджетного та Податкового кодексів (5131 і 5132), а також про спецконфіскації (5142).