Базова інфляція в листопаді сповільнилася до 0,5%

11:47, 09 грудня 2016
Фінанси
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Базова інфляція в Україні в листопаді 2016 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,5% після інфляції 0,9% у жовтні.

Ілюстрація REUTERS

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до листопада 2015 року, базова інфляція в листопаді 2016 року сповільнилася до 6,2% після 6,5%, зафіксованих місяцем раніше.

До грудня 2015 року базова інфляція в листопаді становила 5,8%, за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 11,5%.

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Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція (зростання споживчих цін) в Україні в листопаді 2016 року порівняно з жовтнем сповільнилася до 1,8% з 2,8%, зафіксованих у жовтні до вересня.

Згідно методології Держстату, базова інфляція не включає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.

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