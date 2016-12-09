Прем'єр закликав Раду якнайшвидше прийняти проект закону про спецконфіскацію

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав український парламент якомога швидше прийняти проект закону про спецконфіскацію коштів, вкрадених оточенням екс-президента Януковича в обсязі близько 1,5 мільярда доларів.

Про це глава уряду сказав в ході виступу в парламенті.

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Гройсман нагадав, що кошти знайдено та заарештовано, але повернути їх до бюджету наразі неможливо, оскільки для цього немає законодавчої основи.

"Я вважаю, що справа честі парламенту та уряду повернути кошти до держбюджету. Гроші мають служити Україні та українцям", - сказав Гройсман.

Він назвав неприпустимими заяви деяких політиків, які небажають голосувати за законопроект через нібито наявні у ньому корупційні складові.

"Якщо парламент вважає, що в законопроект мають бути внесено зміни або доповнення - ми не проти. Але нам потрібно проголосувати закон і повернути гроші до бюджету", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада України в черговий раз відхилила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів (№5142).

Питання повернення конфіскованих коштів у бюджет обговорюється з 2014 року. У липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президенту Віктору Януковичу, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 мільярда доларів. На той момент прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак їх так і не було повернуто.

У середині вересня поточного року Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію засобів і розраховував на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття. Більш того, новий прем'єр - Володимир Гройсман - зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення в Україну вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що їх буде втрачено назавжди й вони зникнуть.

Однак питання досі залишається невирішеним.