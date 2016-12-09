Українці в листопаді продали валюти на $21 мільйон більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в листопаді становив 21,3 мільйона доларів, що в 5 разів нижче показника чистого продажу за попередній місяць.

Читайте такожКількість обмінників в Україні з початку року зросла в 1,5 раза

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в листопаді банки продали готівкову валюту населенню на 116,4 мільйона доларів, купили – на 137,7 мільйона доларів.

Згідно з наведеними даними, чистий продаж готівкової валюти населенням з початку року, в січні-листопаді, становив 2,442 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням у жовтні становив 113,9 мільйона доларів, у січні-жовтні - 2,421 мільярда доларів.