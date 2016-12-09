Кількість працюючих в Україні банків в листопаді скоротилася до 98 - НБУ

Кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, на 1 грудня становила 98, що на 2 фінустанови менше, ніж на 1 листопада.

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Як говориться в матеріалах Національного банку України, переданих УНІАН, кількість працюючих банків з іноземним капіталом в Україні за листопад не змінилося і складає 40 фінустанов.

За даними регулятора, з початку року, в січні-листопаді, кількість працюючих банків в Україні скоротилася на 19 фінустанов.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих банків в Україні становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків - 117.