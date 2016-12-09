До дня Святого Миколая Нацбанк випустить кольорову монету (фото)

Національний банк України з 12 грудня вводить в обіг монету з нейзильберу номіналом 5 гривень, присвячену дню Святого Миколая.

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Як повідомляється на сайті НБУ, тираж випуску монети становитиме 75 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено зображення Святого Миколая з веселкою і іграшками, малий державний герб України, рік карбування монети, напис «Україна» і номінал.

Над ескізом монети працювали художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харук, і також скульптор Володимир Атаманчук.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за перше півріччя 2016 року ввів в обіг 23 пам'ятні монети, з яких 9 срібних, 14 - з нейзильберу. Загальний тираж введених в обіг монет в першому півріччі досяг понад 396 тис. шт.