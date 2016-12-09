В Україні з'явилася перша небанківська компанія-інкасатор

Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор має намір сприяти розвиткові конкурентного ринку послуг з інкасації і розглядає пакети документів ще двох СІТ-компаній.

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«Відкриття доступу компаніям Cash-in-Transit до здійснення інкасації є невід'ємною частиною нової концепції готівкового обігу, яка була прийнята НБУ в серпні цього року. Сама суть делегованої моделі організації готівкового обігу зводиться до передачі частини функцій НБУ в регіонах іншим учасникам ринку, зокрема й СІТ-компаніям», - прокоментував директор департаменту готівкового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України представив банківському співтовариству нову концепцію організації готівкового обігу, в основі якої передача частини функцій регулятора в регіонах іншим учасникам ринку - банкам і компаніям Cash-in-Transit (СІТ-компаніям).

Нова модель, яка використовується в таких країнах, як Велика Британія, Бразилія, Голландія, Фінляндія та Швеція, дасть змогу знизити витрати на готівковий обіг, розвинути конкурентний ринок інкасаторських послуг і знизити частку готівкового обігу на користь безготівкового.

За оцінками НБУ, в 2015 році частка регулятора в загальному обсягу операцій банків із забезпечення готівкою становила лише 28%, тоді як решта 72% припадали на міжбанківський ринок, де Нацбанк не бере участі.