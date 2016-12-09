Непрозорих все менше: НБУ визначив власника ще одного банку

Національний банк України визнав прозорою структуру власності «Комерційного індустріального банку», повідомляється на сайті регулятора.

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«Погоджено придбання істотної участі. Структура власності приведена у відповідність з вимогами щодо її прозорості», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на поточний момент регулятор продовжує роботу з розкриття структури власності щодо 4 банків. В тому числі структура власності двох банків - «Гефест» і «Платинум» - має ознаки непрозорості. Крім того, НБУ проводить додаткову перевірку щодо банків «Народний капітал» і «Новий».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року.

У березні минулого року Нацбанк зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів, а в жовтні оприлюнив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.

За інформацією НБУ, анонсоване раніше завершення процесу розкриття реальних власників банків до кінця першого кварталу не означає, що на 1 квітня всі власники банків будуть розкриті, оскільки пакети документів щодо деяких банків ще можуть перебувати на розгляді регулятора, і поки цей процес триває.