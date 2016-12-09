Нацбанк назвав причини уповільнення інфляції в листопаді

Поточна динаміка інфляції в Україні свідчить, що фактична інфляція в країні за результатами 2016 року буде близькою до значення цільового прогнозу Національного банку України на рівні 12% плюс/мінус 3 п. п.

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Про це йдеться в коментарі НБУ щодо рівня інфляції за підсумками листопада 2016 року.

НБУ нагадав, що в листопаді 2016 року була зафіксована споживча інфляція на рівні 1,8%. У річному вимірі вона сповільнилася до 12,1%.

«Така динаміка річної інфляції була очікуваною і відповідає нашим прогнозам, що передбачає зростання індексу споживчих цін у 2016 році на 12%», - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначає, що уповільнення річної інфляції (порівняно з 12,4% в жовтні) відбулося завдяки зниженню індексу цін на сирі продукти харчування істотнішим темпом, ніж прогнозувалося.

Як повідомляв УНІАН, інфляція (зростання споживчих цін) в Україні в листопаді 2016 року порівняно з жовтнем сповільнилася до 1,8% з 2,8%, зафіксованих у жовтні до вересня.

У річному вираженні, до листопада 2015 року, інфляція в листопаді 2016 року сповільнилася до 12,1% з 12,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-листопаді споживчі ціни в Україні зросли на 11,4%.