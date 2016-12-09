Харківська область прийняла бюджет на 2017 рік (деталі)
Доходи бюджету області на 2017 року становитимуть 8,78 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 8,57 млрд грн, спеціального фонду – 205,7 млн грн, у тому числі бюджету розвитку – 473,6 тис. грн.
Харківська обласна рада затвердила обласний бюджет на 2017 рік з доходами і видатками майже 8,78 млрд грн.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято 8 грудня на сесії облради.
Згідно з рішенням, доходи бюджету області на 2017 року становитимуть 8,78 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 8,57 млрд грн, спеціального фонду – 205,7 млн грн, у тому числі бюджету розвитку – 473,6 тис. грн.
Видатки обласного бюджету плануються в сумі 8,78 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 8,57 млрд грн, спеціального фонду – 205,7 млн грн.
Оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету становитиме 90 млн грн. Резервний фонд обласного бюджету на 2017 рік – 85 млн грн. Кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм – 2,2 млрд грн.
За словами директора Департаменту фінансів Харківської облдержадміністрації Сергія Овсяннікова, в бюджеті на наступний рік вказано базові показники, під час наступних сесій депутати вноситимуть зміни.