Харківська область прийняла бюджет на 2017 рік (деталі)

Харківська обласна рада затвердила обласний бюджет на 2017 рік з доходами і видатками майже 8,78 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято 8 грудня на сесії облради.

Згідно з рішенням, доходи бюджету області на 2017 року становитимуть 8,78 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 8,57 млрд грн, спеціального фонду – 205,7 млн грн, у тому числі бюджету розвитку – 473,6 тис. грн.

Видатки обласного бюджету плануються в сумі 8,78 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 8,57 млрд грн, спеціального фонду – 205,7 млн грн.

Оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету становитиме 90 млн грн. Резервний фонд обласного бюджету на 2017 рік – 85 млн грн. Кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм – 2,2 млрд грн.

За словами директора Департаменту фінансів Харківської облдержадміністрації Сергія Овсяннікова, в бюджеті на наступний рік вказано базові показники, під час наступних сесій депутати вноситимуть зміни.