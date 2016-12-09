Гривня знову опустилася нижче 26 за долар

У п'ятницю, 9 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,95/26,02 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,3693/27,4092 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,8794 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 486 угод на суму 327,24 млн дол.