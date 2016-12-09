У 2017 році Приватбанк впровадить сервіс швидкої онлайн-оплати рахунків у ресторанах

Як повідомив заступник голови правління банку Дмитро Дубілет на свій сторінці в Facebook, новий сервіс буде працювати з початку 2017 року.

"Такий простий і зручний сервіс допоможе скоротити процес розрахунків, не гаяти часу на очікування офіціанта, а також метушню з чайовими, які традиційно залишають окремо готівкою, - зазначив Дубілет. - Щойно рахунок буде сплачено через сервіс, офіціант отримає відповідне повідомлення".

Щоб оплатити за допомогою нового сервісу допомогою рахунок в ресторані, потрібно увійти в мобільний додаток "Приват24" і сканувати QR-код, що розташований на столику закладу. Далі на екрані з'явиться інформація про замовлення і кнопка оплати рахунок з урахуванням чайових в одне натискання. Серед зручних функцій нового сервісу - можливість легко розділити оплату рахунку на декількох осіб, якщо замовлення в закладі зроблено декількома людьми разом.