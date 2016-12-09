Інфляція в Харківській області: що подорожчало в листопаді (список)

Індекс споживчих цін у Харківській області у листопаді 2016 року становив 102,4%. Про це повідомили в Головному управлінні статистики в області, передає Status Quo.

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Такий показник індексу інфляції зумовлений підвищенням тарифів на опалення - в 1,3 раза, а також значним зростанням тарифів на холодну воду - на 21,7%.

На продовольчому ринку області у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились в цілому на 1,2%. Зокрема, подорожчали:

огірки - майже у півтора раза;

виноград, помідори, перець солодкий - на 15,6-24,4%;

крупа манна, гречана, перлова, молоко, сметана, масло, сало, цукор, часник - на 3,2-10,5%;

хліб, кондитерські вироби з борошна, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, кисломолочна продукція, сир, майонез, ягоди (свіжі, охолоджені, заморожені), буряки, овочі консервовані, чай - на 1,8-3%.

Серед непродовольчих товарів спостерігалось подорожчання газу скрапленого для автомобілів - на 4,9%, обігрівачів - на 3,2%.

Тютюнові вироби подорожчали на 1,2%, алкогольні напої – на 0,2%.

Серед послуг, що надаються населенню, подорожчання відбулося за рахунок ритуальних послуг - на 22,4%, послуг кінотеатрів, туристичних послуг, послуг ресторанів і готелів - на 2,8-8,3%.

Разом з тим, подешевшали цитрусові (свіжі, охолоджені), капуста пекінська, морква - на 11,0-23,0%; вирізка свиняча, пластівці вівсяні, ківі, капуста білокачанна, гриби, бобові, кетчуп томатний, вафлі, кава розчинна - на 3-8,6%.

Також серед непродовольчих товарів знизилися ціни на одяг для жінок, мобільні телефони, засоби жіночої гігієни, підгузки дитячі - на 2,9-6,3%.