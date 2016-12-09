В Україні зросла грошова база
18:44, 09 грудня 2016Фінанси
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З початку року обсяг грошової бази зріс на 21,588 млрд грн, або на 6,1%.
Обсяг готівки поза банками знизився на 1,2% в листопаді / Фото УНІАН
Обсяг грошової бази в Україні в листопаді порівняно з жовтнем збільшився на 0,8% – до 357,588 млрд грн.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази зріс на 21,588 млрд грн, або на 6,1%.
Обсяг готівки поза банками знизився на 1,2% в листопаді, але при цьому зріс на 2,5% з початку року – до 289,696 млрд грн.
Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) знизився на 1% в листопаді, але при цьому зріс на 5,1% з початку року - до 1,044 трлн грн.
Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 млрд грн.
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