НБУ підрахував депозити в українських банках

Обсяг депозитів в українських банках у листопаді порівняно з жовтнем, за оперативними даними, у національній валюті зменшився на 0,3% – до 408,328 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 2,1%, до 13,492 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, зокрема, в листопаді гривневі депозити юридичних осіб знизилися на 0,8%, фізичних осіб – зросли на 0,3%.

Валютні депозити юридичних осіб у листопаді знизилися на 4,5%, фізичних осіб – на 0,8%.

З початку року загальний обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 4,3%, валютних у доларовому еквіваленті – на 1,4%.

Залишки за гривневими кредитами зросли на 6,3% у листопаді й на 18,3% з початку року – до 509,158 млрд грн, за валютними в доларовому еквіваленті скоротилися на 6,3% у листопаді й на 18,9% з початку року - до 18,507 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2015 році у національній валюті зріс на 6,2% - до 388,7 млрд грн, у іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.