Парубій пояснив, чому Рада затягує з бюджетом та назвав нову дату прийняття головного кошторису країни

Голова Верховної Ради Андрій Парубій ставить перед собою та парламентом ціль прийняти державний бюджет на 2017 рік 20-23 грудня. Про це він повідомив, перебуваючи з візитом на Львівщині, передає ZIK.

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«Раніше я висловлював амбітну ціль – прийняти бюджет до 8 грудня, за що мене тепер питають. Але цьогоріч ми вирішили пройти всю бюджетну процедуру, як того вимагає закон. Вперше за останні вісім років було повноцінно пройдено перше читання. Довшим вийшло обговорення на рівні комітетів, тому цього тижня на сесію воно не виносилось», – пояснив причину затримки з прийняттям бюджету спікер парламенту.

За словами спікера, головний фінансовий документ року подадуть в сесійну залу вже наступного пленарного тижня.

«Ми розраховуємо, що 20 грудня, у вівторок, будуть прийняті всі необхідні для його проходження закони, а у четвер 22 грудня – я сподіваюсь, Рада проголосує за бюджет», - резюмував спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Парламентський комітет із питань бюджету рекомендував депутатам розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2017 рік після ухвалення пов'язаних із ним урядових законопроектів, у тому числі про підвищення мінімальної заробітної плати (5130), коригування Бюджетного та Податкового кодексів (5131 і 5132), а також про спецконфіскацію (5142).

6 грудня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів законопроект, що дає змогу підвищити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату вдвічі – до 3,2 тис. грн.

Також депутати прийняли за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу, який передбачає низку змін з адміністрування ПДВ, підвищення ставок акцизів, екологічного податку та рентної плати, а також ставки за користування радіочастотними ресурсами.

Водночас, 8 грудня Верховна Рада відхилила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів (№5142).