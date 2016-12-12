Прокуратура взялася за чиновників VAB Банку і його власника Бахматюка – НБУ

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Київ.

"Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України. Національний банк підтримує такі дії прокуратури і висловлює надію, що кримінальні провадження найближчим часом будуть відкриті й проти інших керівників і власників неплатоспроможних банків, які порушили закон", - йдеться в повідомленні.

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НБУ зазначив, що дана справа повинна стати початком посилення роботи правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності топ-менеджерів неплатоспроможних банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України намагається через суд стягнути борги за договорами поруки власника банків "Фінансова ініціатива" та VAB Банку Олега Бахматюка на 4,8 млрд грн.

Заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування в жовтні скоротилася на 560 млн грн, або на 1,1%, - до 52,44 млрд грн.

Раніше Нацбанк озвучив плани спільно з Фондом гарантування вкладів фізосіб (завдяки реалізації застав під кредити в неплатоспроможних банках) у поточному році повернути близько 12,8 млрд грн виданого раніше рефінансування.

В процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 16 фінустанов.