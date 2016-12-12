Уряд розраховує почати 2017 рік з уже прийнятим бюджетом і змінами до Податкового кодексу - Гройсман

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.

«Ми вважаємо, що документи (проект бюджету та зміни до Податкового кодексу) всі збалансовані, відповідають інтересам держави і позитивно впливатимуть на стабільність і розвиток. Немає підстав голосувати проти цих документів. Ми розраховуємо, що ми проголосуємо бюджет і планово ввійдемо в 2017 рік», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні підготовлені урядом законопроекти про внесення змін до Податкового і Митного кодексів, які передбачають глибоку реформу роботи Державної фіскальної служби і системи адміністрування оподаткування в цілому.

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Зокрема, урядовий законопроект про зміни до Податкового кодексу мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і покращує інвестиційний клімат в Україні. Як наголосив міністр фінансів України Олександр Данилюк, законопроект - це не «косметична реформа», а розв‘язання основних проблем бізнесу. Ключовими нормами законопроекту є передача на адміністрування в Міністерство фінансів баз даних податкової служби, введення повноцінного кабінету платника податків, впровадження єдиного реєстру податкових консультацій на сайті ДФС, впровадження податкових канікул для малого бізнесу, створення публічного реєстру відшкодування ПДВ замість двох існуючих.

На початку листопада Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом. Видатки в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від попереднього показника. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.