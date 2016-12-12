Гройсман окреслив головні завдання у пенсійній сфері на 2017 рік

Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«У 2017 році пенсії будуть збільшені ще на 10%. Але наш головний виклик - зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Зараз це понад 150 млрд грн. Головне завдання - вжити заходів щодо зменшення такого дефіциту», - сказав глава уряду.

Він також зазначив, що, поряд зі скороченням дефіциту Пенсійного фонду, Кабмін пропрацьовує і можливості зростання пенсійних виплат.

«Ми робимо все, щоб знайти рішення. Як тільки знайдемо його - вийдемо до громадян і повідомимо. Ми готові до чесного діалогу», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів закон, що дозволяє підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3,2 тис. грн. Таке підвищення вже закладено в проекті державного бюджету на 2017 рік, підготовленого до другого читання у Верховній Раді.

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З 1 грудня поточного року в Україні підвищилися мінімальна зарплата і пенсії в середньому на 10,1%. З урахуванням податків, мінімальний заробіток для українця становитиме 1444 грн.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №840, з 1 грудня також підвищуються посадові оклади для працівників бюджетної сфери в середньому на 12,7%. Як раніше заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду збільшується з 1 грудня на 150 грн - до 1335 грн. Зарплати вчителів мають зрости на 260-450 грн, медичних працівників - в середньому на 246-363 грн залежно від посади та кваліфікації.

Всього з початку року зростання соціальних стандартів в Україні становило 16,1%.