Прогнози S&P для України: економіка за підсумками року зросте на 1%, інфляція - 14%, курс гривні - 25,6 за долар

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1% за показника інфляції 14% і середньорічного курсу гривні на рівні 25,6 грн за долар.

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Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Надалі агентство прогнозує поліпшення макроекономічної ситуації в Україні і закріплення економічного зростання на рівні 2,3-2,9% до 2019 року за зниження інфляції до 9,5-7% до 2019 року. Курс гривні прогнозується на рівні 27,2 грн за долар до 2019 року.

«Ми відзначаємо відновлення економічного зростання в останні два квартали і прогнозуємо збільшення реального ВВП на рівні 1% за підсумками 2016 року, незважаючи на слабкі показники експорту, ризики у сфері національної безпеки, необхідність проведення виваженої фіскальної політики, - йдеться у повідомленні. - Ми очікуємо подальшого зростання економіки до середньорічних показників 2,3% у 2017-2019 роках».

Раніше S&P Global Ratings підтвердило суверенний рейтинг України на рівні «В-/В» зі стабільним прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України також розраховує на показник зростання ВВП за підсумками року на рівні близько 1% і 3% у 2017 році. Інфляція у 2017 році за розрахунками уряду становитиме близько 8,1%, курс гривні 27,2 грн за долар.