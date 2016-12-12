Зростання мінімальної зарплати буде стимулювати внутрішнє споживання - Гройсман

Зростання мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня 2017 року, передбачене прийнятим Верховною Радою законом України та проектом державного бюджету на 2017 рік, не матиме негативних наслідків для економіки, але стане стимулом зростання внутрішнього споживання.

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Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Хотів би підкреслити: кожна працююча людина отримуватиме не менше 3200 грн. Ми дуже зважено підходили до такого підвищення, воно не призведе до негативу. Воно стимулюватиме внутрішнє споживання, - сказав Гройсман. - Навіть Нацбанк заявив, що зростання мінімальної зарплати підвищить зростання економіки. І мене дивує позиція деяких політиканів, які спочатку говорили, що це вони нібито змусили уряд підняти зарплати, а тепер за це саме рішення нас критикують.

"Це політикани, які сповідують принцип «чим гірше, тим краще» - для них і для їхніх політичних рейтингів. Але така антидержавна позиція не повинна отримувати підтримку громадян. Для нас важливо - розвивати економіку, підтримувати інвестиції, бізнес, і щоб праця громадян була оплачена належним чином", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів закон, що дозволяє підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3,2 тис. грн. Таке підвищення вже закладено в проекті державного бюджету на 2017 рік, підготовленого до другого читання у Верховній Раді.

За оцінками НБУ, зростання мінімальної зарплати може додати 0,5% до запланованого зростання ВВП в Україні у 2017 році. Уряд розраховує досягти приріст економіки у наступному році на рівні 3%.