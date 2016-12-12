Валютні гойдалки тривають: гривня опустилася до 26,21 за долар

У понеділок, 12 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,16/26,21 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,7139/27,8557 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4061/0,4071 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:30 встановився на рівні 26,1671 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 146 угод на суму 63,64 млн дол.