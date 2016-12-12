S&P спрогнозувало, коли Україна отримає четвертий кредитний транш МВФ

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що Україна зможе отримати четвертий за рахунком кредитний транш від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF у першій половині 2017 року. Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«З початку минулого року МВФ перерахував понад 7,6 млрд дол. у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування у розмірі 17,5 млрд дол., - нагадали в агентстві. - Наші рейтинги відображають припущення, що уряд продовжить виконання умов програми МВФ і підтримуватиме відносини з партнерами. Наступний транш МВФ, а також пов'язані з ним кошти зовнішніх організацій - донорів, швидше за все, надійдуть у першій половині 2017 року».

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

18 листопада МВФ оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з якою прийняття урядового проекту державного бюджету України на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених Фондом, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми. Крім того, МВФ очікує збереження в Україні фінансової стабільності та продовження заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.

У Міністерстві фінансів України розраховували, що МВФ зможе обговорити питання реформ в Україні до кінця року.

Разом з тим, у Фонді поки що не визначилися з датою засідання по Україні і не виключають, що обговорення програми реформ і, як результат, прийняття рішення про виділення нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1,3 млрд дол. може відбутися вже в новому році.