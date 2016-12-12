Нацбанк почав публікувати щоденний аналіз ліквідності банківської системи

Національний банк починав публікацію щоденного аналізу ліквідності банківської системи.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, новий щоденний інформаційний продукт надасть учасникам ринку оперативну інформацію про стан ліквідності банківської системи та фактори, що визначають її зміну.

«Розуміння впливу основних факторів на ліквідність банківської системи дозволить кожному учаснику ринку більш розважливо здійснювати прогнозування і управління власною ліквідністю. Учасники ринку отримають об'єктивні орієнтири для планування своїх операцій на міжбанківському кредитному ринку та визначення оптимальних потреб для участі в операціях, які регулює Національний банк», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, учасники ринку отримають оперативну інформацію про стан на початок дня коррахунків банків - загального обсягу коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків, відкритих в Національному банку.

Також будуть представлені фактори, що зумовлюють зміну коррахунків у порівнянні з попереднім днем. Зокрема, для цілей монетарного аналізу зазначені фактори умовно розділені на «монетарні операції НБУ» та «автономні фактори».

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки в третьому кварталі 2016 року зменшили заборгованість перед Національним банком України за кредитами рефінансування на 13%, або на 4,2 млрд грн.

З середини 2015 року НБУ використовує виключно монетарні інструменти підтримки ліквідності банків, терміни погашення яких не перевищує 3 місяців. Банки отримують кредити рефінансування в результаті тендеру з підтримки ліквідності банків. Всі банки, які подають заявки на такий тендер і надають високоліквідні застави (ОВДП, депозитні сертифікати, кошти в іноземній валюті), отримують кредит автоматично.