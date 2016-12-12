S&P позитивно оцінило відкликання ліцензій у 80 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відзначає поліпшення ситуації в банківському секторі України, однак не очікує на швидке відновлення цієї сфери через високі кредитні ризики, що зберігаються.

Про це йдеться у повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«Ми позитивно оцінюємо відкликання ліцензій у 80 банків у зв'язку з недостатньою прозорістю структури власності. Найбільш негативний вплив на банківський сектор має високий рівень проблемних кредитів», - зазначили в агентстві.

При цьому у S&P наголосили на важливості продовження програм рекапіталізації найбільших банків і проведення стрес-тестування, а також збереження тенденції зростання депозитів у національній валюті.

Довідка УНІАН. У ході очищення банківської системи України Нацбанк з початку 2014 року визнав неплатоспроможними понад 80 фінустанов, які передані в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. За цей період фонд виплатив вкладникам банків близько 80 млрд грн відшкодування.

Станом на 1 жовтня Фонд гарантування подав правоохоронцям 3299 заяв щодо неправомірних дій у неплатоспроможних банках на загальну суму 262,3 млрд грн, зокрема 435 заяв на 192,2 млрд грн – стосовно власників і топ-менеджерів фінустанов.