Агентство S&P спрогнозувало курс гривні на три роки

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує середньорічний курс гривні цього року на рівні 25,6 грн за долар.

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, курс гривні на кінець 2017 року очікується на рівні 26,5 грн за долар.

У 2018 і 2019 роках S&P прогнозує курс гривні на рівні 27 і 27,2 грн за долар відповідно.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,16/26,21 грн/дол.

У проект держбюджету на 2017 рік закладено курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.

Як повідомляв УНІАН, S&P Global Ratings прогнозує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1% за показника інфляції 14%.

Надалі агентство прогнозує поліпшення макроекономічної ситуації в Україні і закріплення економічного зростання на рівні 2,3-2,9% до 2019 році за зниження інфляції до 9,5-7% до 2019 року.

Довідка УНІАН. Офіційний обмінний курс гривні до долара США за підсумками листопада девальвував на 0,6%.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.