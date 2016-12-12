Fitch: економіка України в 2017 році зросте на 2,5%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз зростання економіки України у 2017 році на рівні 2,5% і прогноз зростання за підсумками поточного року на рівні 1,1%. Про це йдеться в огляді агентства.

«Ми прогнозуємо зростання на 2,5% у 2017 році і на 3% - у 2018 році з 1,1% у 2016 році за скорочення показника інфляції і зниження залежності від зовнішнього фінансування», - йдеться в повідомленні агентства.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings спрогнозувало зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1% за показника інфляції 14% і середньорічного курсу гривні на рівні 25,6 грн за долар.

Надалі агентство прогнозує поліпшення макроекономічної ситуації в Україні і закріплення економічного зростання на рівні 2,3% -2,9% до 2019 року за зниження інфляції до 9,5-7% до 2019 року. Курс гривні прогнозується на рів

ні 27,2 грн за долар до 2019 року.

Кабінет міністрів України також розраховує на показник зростання ВВП за підсумками року на рівні близько 1% і 3% - у 2017 році. Інфляція у 2017 році, за розрахунками уряду, становитиме близько 8,1%, курс гривні - 27,2 грн за долар.

У листопаді-грудні Fitch і S&P Global Ratings підвищили суверенні рейтинги України до "В-/В" зі стабільними прогнозами.