Девальвація гривні наступного року знівелює заплановане урядом зростання – Скоцик

Такий прогноз дав економіст, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в ефірі телеканалу NewsOne 9 грудня, коментуючи бюджетний процес. Він підкреслив, що номінальні показники бюджету важко назвати оптимістичними, оскільки стабільність гривні викликає великі сумніви.

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«Коли кажуть, що економіка в цьому році зросла на 1 відсоток у гривні, давайте порівняємо, який курс валют зараз і яким він був на початку року. Девальвація за цей період склала 20%. Офіційна інфляція - 12,5%. Тобто коли декларується зростання на 1% у національній валюті, в реальному вимірі, в якому обраховується стан економіки у світі, виходить падіння на 15-17 відсотків», - підкреслив Віталій Скоцик.

Він додав, що влада обіцяє наступного року зростання на 2%, знову ж таки – у національній валюті. Але курс гривні навряд чи буде стабільним, тому ці номінальні цифри не є реальним показником.

«Наступного року тенденція падіння валового внутрішнього продукту збережеться. Наш ВВП у 2013 році становив 163 млрд доларів, на кінець 2015 року – зменшився до 83 млрд, наразі маємо 75-76 млрд доларів. У наступному році при інфляції в 8%, на яку орієнтується уряд, буде 69-71 млрд доларів», - наголосив Віталій Скоцик.

Така ситуація в економіці, на його думку, ставить під сумнів виплату підвищеної мінімальної зарплати, яку нещодавно було піднято до 3200 грн.

«Виробникам не створено стимулів для розвитку, а отже бюджет недоотримуватиме кошти. Якщо економіка країни падає, то звідки платити підвищені зарплати? Врахуйте, що з усіма податками 3200 грн. перетворюються на 5400 грн. Зокрема, такі суми будуть проблемою для місцевого самоврядування. Голови сільрад мусять десь їх шукати в умовах, коли їм не дано можливостей формувати свій бюджет, залишати податки у громадах і використовувати їх на свій розвиток. Імовірно людей будуть просто переводити на півставки», - додав лідер Аграрної партії.

Нагадаємо, нещодавно Аграрна партія та профільні аграрні асоціації звернулися до найвищого керівництва держави з вимогою припинити руйнівну податкову та бюджетну політику, яка призводить до падіння економіки, зростання цін та зубожіння людей. Аграрії, зокрема, добиваються зустрічі з Президентом України, щоб обговорити шляхи виходу з кризи.