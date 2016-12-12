Євросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на гумдопомогу для Донбасу

Єврокомісія виділила 4 мільйони євро додаткової негайної допомоги, реагуючи на термінові гуманітарні потреби на сході України. Відтак обсяг гуманітарної допомоги, яку ЄС надав у 2016 році у відповідь на кризу, досяг 26,4 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Представництва ЄС в Україні.

"Гуманітарні аспекти кризи на сході України залишаються пріоритетним питанням нашої програми дій", - заявив європейський комісар з гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації Христос Стиліанідес.

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За його словами, ці кошти повинні допомогти тисячам людей.

"Ці додаткові кошти допоможуть тисячам людей, які потребують термінової допомоги, гідно прожити найхолодніші місяці року", - додає він.

Нагадаємо, заступник директора Бюро Державного департаменту США у справах народонаселення, біженців та міграції Ненсі Джексон заявила, що її країна вирішила додатково виділити 28 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні.

За її словами, "ця фінансова допомога допоможе сотням тисяч вразливих людей, і це (також) включає більш ніж 11 мільйонів доларів від Держдепартаменту США для підтримання діяльності міжнародних організацій, які надають дуже необхідні медикаменти, ковдри, продукти харчування та засоби гігієни".