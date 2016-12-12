Мінекономрозвитку прогнозує інфляцію за підсумками року на рівні 13-13,6%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує показник інфляції за підсумками року (грудень до грудня) на рівні 13,1-13,6% через помірне зростання цін, зумовлене сезонним зростанням попиту, незначною напругою на валютному ринку і підвищенням волатильності цін на світових сировинних ринках.

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Про це йдеться у звіті Мінекономрозвитку.

«Ризиком посилення інфляції в найближчі місяці стане погіршення очікувань суспільства, а також зростання ролі інфляції витрат, пов'язаних із зростанням цін на енергоносії. Це змусить товаровиробників закласти цей ризик у кінцеву ціну товарів», - зазначають в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році уряд очікує знизити інфляцію до однозначного показника в 8,1%.

Ключові рейтингові агентства прогнозують показник інфляції в Україні за підсумками 2016 року на рівні 14%, в 2017-2018 роках - на рівні 8-9,5%.