НБУ передаватиме свої запаси готівки на зберігання банкам

Національний банк України розробив порядок передачі своїх запасів готівки в уповноважені банки, повідомляється на сайті регулятора.

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Як наголошується у повідомленні з посиланням на постанову №408, до зберігання запасів готівки НБУ залучатимуться банки, які отримали статус уповноважених у результаті проходження відповідного відбору за критеріями регулятора.

На підставі договору з НБУ ці банки зможуть зберігати запаси готівки і з дозволу регулятора підкріплювати власну операційну касу з цих запасів для касового обслуговування клієнтів та інших банків.

Також повідомляється, що порядок передачі запасів готівки НБУ на зберігання банкам розроблено в рамках Концепції організації готівкового обігу в Україні, затвердженої Нацбанком у вересні 2016 року, яка передбачає перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, що діє в Україні, до делегованої моделі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України представив банківському співтовариству нову концепцію організації готівкового обігу, в основі якої передача частини функцій регулятора в регіонах іншим учасникам ринку - банкам і компаніям Cash-in-Transit (СІТ-компаніям).

Нова модель, яка використовується в таких країнах, як Велика Британія, Бразилія, Голландія, Фінляндія та Швеція, дозволить знизити витрати на готівковий обіг, розвинути конкурентний ринок інкасаторських послуг і знизити частку готівкового обігу на користь безготівкового.

За оцінками НБУ, у 2015 році частка регулятора в загальному обсязі операцій банків щодо забезпечення готівкою становила лише 28%, тоді як решта 72% припадала на міжбанківський ринок, де Нацбанк участі не бере.

На початку грудня Нацбанк повідомив про видачу першої ліцензії на надання банкам послуг з інкасації небанківській установі - компанії «СІТ Секьюріті». Також регулятор розглядає пакети документів ще двох СІТ-компаній.