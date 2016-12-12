Нацбанк знову опустив офіційну гривню нижче 26 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2617.1129 (12 грудня – 2587.9355)

100 EUR – 2773.0928 (12 грудня – 2732.6011)

10 RUR – 4.2499 (12 грудня – 4.0882)

У понеділок, 12 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,7155/27,7766 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1711 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 552 угоди на суму 281,3 млн дол.