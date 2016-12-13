Дефіцит бюджету США за рік зріс удвічі

Дефіцит державного бюджету США в листопаді 2016 року досяг 136,651 мільярда доларів, збільшившись більш ніж в 2 рази в порівнянні з показником за той же місяць минулого року (64,549 мільярда доларів), повідомляє Росбалт з посиланням на звіт Міністерства фінансів країни.

"Доходи бюджету скоротилися за звітний період на 2,5% до 199,875 мільярда доларів. Разом з тим, витрати зросли на 24,9% до 336,526 мільярда доларів, - в основному за рахунок підвищення витрат у сфері медичного страхування (програма Medicare)", - йдеться в повідомленні.

Втім, за перші 2 місяці 2017 фінансового року, що почався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США скоротилася на 10,1% і склало 180,843 мільярда доларів порівняно з 201,107 мільярда доларів за аналогічний період роком раніше.

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Обсяг надходжень до бюджету з початку поточного фінансового року збільшився на 1,3% і склав 421,567 мільярда доларів, при цьому витрати зменшилися на 2,4% до 602,410 мільярда доларів.

Бюджетне управління Конгресу США прогнозує зростання дефіциту в 2017 фінроці до 594 мільярда доларів.

За підсумками 2016 фінансового року, який завершився 30 вересня, дефіцит держбюджету США збільшився вперше за 5 років - на 34% до 587,326 мільярда доларів. Таким чином, дефіцит зріс до 3,2% ВВП проти 2,5% ВВП у попередній рік. Зростання даного показника зафіксовано вперше з 2009 року.