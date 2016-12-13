У НБУ повідомили, скільки Кабмін має намір виділити на докапіталізацію держбанків

10:30, 13 грудня 2016
Фінанси
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У НБУ зазначили, що держбанки мають стати прибутковими, що дозволить уникнути надмірних відрахувань у резерви і додаткових вливань капіталу.

Фото УНІАН

Уряд України в 2017 році направить на збільшення статутних капіталів державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", а також на підтримку фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб менше 1% ВВП.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому на сайті Національного банку України.

"Очікується, що протягом 2017 року на збільшення статутного капіталу "Укрексімбанку" і "Ощадбанку", а також підтримку ФГВФО буде направлена сума, еквівалентна менше 1% ВВП", - йдеться у звіті.

Регулятор відзначив, що надалі робота держбанків повинна стати прибутковою, а їх кредитна політика - зваженої. Це дозволить уникнути надмірних відрахувань у резерви і додаткових вливань капіталу.

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НБУ зазначив, що вихід економіки України з кризи дозволить наступного року повністю завершити розчистку банківського сектора.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 17 банків.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 мільярдів гривень. Фонд планує виручити від продажу активів цих банків поточного року 7,5 мільярда гривень.

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