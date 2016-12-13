Нацбанк очікує зростання ВВП України за підсумками року на 1,1%

Поточного року почалося відновлення економіки України, і за підсумками року очікується зростання ВВП на 1,1%.

Про це йдеться в звіті НБУ про фінансову стабільність, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, основним чинником зростання економіки поточного року стане збільшення внутрішнього споживання та інвестиційного попиту. Разом з тим, регулятор зазначив, що темпи відновлення залишаються невисокими, з причини повільних структурних реформ і невизначеності через військові дії на сході України.

Серед зовнішніх ризиків для економіки Нацбанк зазначив низькі темпи зростання економік основних торгівельних партнерів нашої країни.

При цьому НБУ очікує прискорення економічного зростання у наступному році внаслідок збільшення споживання і інвестицій, у той час як вплив чистого експорту залишиться негативним.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, другим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,4%.

У річному вираженні, порівняно з третім кварталом 2015 року, зростання ВВП України в третьому кварталі 2016 року прискорилося до 1,8%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.