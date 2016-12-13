Гривня повертає втрачені позиції: на міжбанку 26,11 за долар

У вівторок, 13 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,07/26,11 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно встановилися до євро на рівні 27,6915/27,7340 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4061/0,4071 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,0983 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 50 угод на суму 22,4 мільйона доларів.