У Гонтаревої очікують, що в 2017 році банківська система України стане прибутковою

Національний банк України очікує, що протягом 2017 року операційні доходи банків країни помірно зростуть, що на тлі скорочення відрахувань у резерви під проблемні активи має забезпечити вихід банківського сектору на прибуткову діяльність.

Про це йдеться в звіті Національного банку України щодо фінансової стабільності, опублікованому на сайті регулятора.

Як зазначив НБУ, низька якість активів банків залишається головним фактором збитковості фінустанов.

"Зниження відрахувань в резерви дозволило банкам поліпшити фінансовий результат і вийти на прибуток у травні, вперше за багато місяців, однак це не переросло в стійку тенденцію", - констатував регулятор.

Нацбанк зазначив, що прибуток банківської системи України залишається дуже волатильною через формування резервів під проблемні кредити окремими великими банками.

"Подібні зміни можливі до кінця I кварталу 2017 року. По-перше, банки другої двадцятки, які пройшли діагностику, будуть активно займатися резервуванням. По-друге, з наступного року починають діяти нові правила оцінки кредитного ризику, тому деякі банки сформувати додаткові резерви", - прогнозує НБУ.

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Також регулятор зазначив, що операційна ефективність банків трохи гірше, ніж минулого року, але поступово покращується, що дає підстави сподіватися на значно кращі фінансові результати банків в наступному році.

Як повідомляв УНІАН, загальний збиток працюючих банків України за січень-жовтень 2016 року становив 12,6 мільярда гривень, що в 4,3 рази нижче показника за аналогічний період минулого року на рівні 54,5 мільярда гривень.

У 2015 році банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, отримала рекордний збиток на рівні 66,6 мільярда гривень.