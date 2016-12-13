"Нафтогаз", "Укрзалізниця" та "Енергоатом" заборгували банкам 64 мільярди

На три державні монополії - НАК "Нафтогаз України", АК "Укрзалізниця" і НАЕК "Енергоатом" - припадає 74%, або 64 мільярда гривень, загального обсягу боргу державних компаній перед українськими банками, який становить 87 мільярдів гривень.

Про це йдеться в звіті Національного банку України щодо фінансової стабільності, опублікованому на сайті регулятора.

Як наголошується в документі, дві з цих компаній на початку кризи не могли належним чином обслуговувати свої зобов'язання як перед зовнішніми кредиторами, так і перед внутрішніми, насамперед державними банками.

"Поточні фінансові показники трьох найбільших держпідприємств дають можливість їм належним обслуговувати зобов'язання, а в перспективі - повністю погасити їх", - вважає НБУ.

За оцінками регулятора, за останні два роки державні компанії, особливо великі, значно збільшили доходи і поліпшили фінансовий стан, що дає їм можливість своєчасно обслуговувати і погашати борги, а в середньостроковій перспективі відкриє перспективи залучати зовнішнє фінансування.

"Потреби в їх підтримки у держави немає, ризики нового появи квазіфіскального дефіциту через необхідність фінансування держкомпаній мінімальні", - зазначив НБУ.

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Разом з тим, на думку регулятора, державним банкам доцільно відмовлятися від практики кредитування держкомпаній і привести власні кредитні політики у відповідність до принципів та положень Стратегії розвитку держбанків.

Як повідомляв УНІАН, уряд в 2017 році направить на збільшення статутних капіталів державних "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", а також на підтримку фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб менше 1% ВВП.

За прогнозами НБУ, надалі робота держбанків має стати прибутковою, а їх кредитна політика – виваженою, що дозволить уникнути надмірних відрахувань у резерви і додаткових вливань капіталу.