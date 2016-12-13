Вкладникам "Артем-Банку" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного "Артем-Банк" за договорами, термін дії яких закінчився до 15 листопада 2016 року включно, а також за поточними та картковими рахунками.

Як повідомляється на сайті фонду, для отримання виплат вкладники банку можуть звернутися в одну з установ двох банків-агентів, залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, зазначеному при укладанні відповідного договору вкладу або рахунка.

Зокрема, "Перший український міжнародний банк" проводить виплати вкладникам з адресами в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській та Херсонській області.

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Через "Кредобанк" виплати зможуть отримати вкладники з адресами у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Київській області та м. Київ, а також вкладники - нерезиденти.

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Про строки та порядок виплат вкладникам, строк дії договорів яких закінчується після 15 листопада 2016 року, фонд пообіцяв повідомити додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 16 листопада ввів тимчасову адміністрацію в "Артем-Банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація введена на один місяць - до 15 грудня 2016 року включно, а тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.

З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, що НБУ вирішив вивести з ринку.