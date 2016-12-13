Нацбанк пропонує збільшити суму гарантування вкладів

Національний банк України пропонує поступово збільшити суму гарантування вкладів через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Як йдеться у звіті Національного банку України щодо фінансової стабільності, опублікованому на сайті регулятора, на сьогодні сума вкладу, гарантована державою, в Україні є найнижчою у Європі, якщо не враховувати Молдову.

«Гарантовану суму потрібно підвищувати. Однак таке підвищення має відбуватися за графіком, який враховуватиме темпи зростання розмірів депозитів і економічного відновлення», - вважає НБУ.

Також повідомляється, що гарантовані депозити становлять 54% від усіх вкладів в Україні, 83% - у Хорватії, 91% - у Румунії.

«Збільшення гарантованої суми депозитів у країнах Східної Європи відбувався поетапно упродовж 2007-2011 років. Воно було одним з антикризових заходів. Застрахована сума зросла від 15-25 тис. євро перед кризою до 100 тис. євро після неї», - зазначив регулятор.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи України Нацбанк з початку 2014 року визнав неплатоспроможними понад 80 фінустанов, які передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. За цей період фонд виплатив вкладникам банків близько 80 млрд грн відшкодування.

Діюча система гарантування вкладів передбачає відшкодування вкладнику коштів, розміщених на поточному картковому або депозитом рахунку в неплатоспроможному банку, включаючи нараховані на день введення тимчасової адміністрації відсотки, в межах 200 тис. грн.