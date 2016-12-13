У Гонтаревої оцінили рівень проблемних кредитів в 43-53%
У НБУ відзначили, що результати діагностики свідчать про неадекватне відображення банками реальної якості кредитних портфелів та визнання кредитних ризиків.
Національний банк України за результатами проведеної діагностики 60 найбільших працюючих банків, на які припадає понад 98% активів банківського сектору країни, оцінив рівень проблемних кредитів у першій двадцятці банків у 53%, у наступних 40 банках – у 43%.
Як наголошується в звіті НБУ про фінансову стабільність, опублікованому на сайті регулятора, результати діагностики свідчать про неадекватне відображення банками реальної якості кредитних портфелів і визнання кредитних ризиків.
Регулятор нагадав, що з початку 2017 року запроваджує нові правила оцінки кредитного ризику, які повинні усунути недоліки поточного регулювання і спонукати банки відображати реалістичну інформацію.
У цілому, як зазначив НБУ, ситуація з якістю кредитного портфеля стабілізувалася, і протягом 2017 року можна очікувати поступового зниження частки проблемних кредитів.
Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих українських банках, без обліку неплатоспроможних банків, за жовтень 2016 року знизилася на 1 п. п., з початку року – зросла на 2,2 п. п., - до 24,3% за станом на 1 листопада.
Обсяг наданих працюючими банками кредитів у жовтні знизився на 0,05%, з початку року - на 2,3% – до 942,580 млрд грн.