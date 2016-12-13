У Гонтаревої оцінили рівень проблемних кредитів в 43-53%

Національний банк України за результатами проведеної діагностики 60 найбільших працюючих банків, на які припадає понад 98% активів банківського сектору країни, оцінив рівень проблемних кредитів у першій двадцятці банків у 53%, у наступних 40 банках – у 43%.

Як наголошується в звіті НБУ про фінансову стабільність, опублікованому на сайті регулятора, результати діагностики свідчать про неадекватне відображення банками реальної якості кредитних портфелів і визнання кредитних ризиків.

Регулятор нагадав, що з початку 2017 року запроваджує нові правила оцінки кредитного ризику, які повинні усунути недоліки поточного регулювання і спонукати банки відображати реалістичну інформацію.

У цілому, як зазначив НБУ, ситуація з якістю кредитного портфеля стабілізувалася, і протягом 2017 року можна очікувати поступового зниження частки проблемних кредитів.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих українських банках, без обліку неплатоспроможних банків, за жовтень 2016 року знизилася на 1 п. п., з початку року – зросла на 2,2 п. п., - до 24,3% за станом на 1 листопада.

Обсяг наданих працюючими банками кредитів у жовтні знизився на 0,05%, з початку року - на 2,3% – до 942,580 млрд грн.