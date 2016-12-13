Гройсман обіцяє студентам стипендії до 2000 гривень, але не всім

Розміри академічних стипендій будуть збільшені на третину, зокрема, встановлюються підвищені розміри для відмінників та студентів, які навчаються за дефіцитними спеціальностями.

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Про це на початку зустрічі зі студентами та викладачами Буковинського державного медичного університету у Чернівцях заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Наша пропозиція полягає у тому, щоби академічні стипендії були справедливо розподілені за участю студентського самоврядування. Ми передбачаємо збільшення стипендій – ті, хто отримував 800 грн, зараз закладаємо, що вони будуть отримувати не менш ніж 1100 грн, відмінник буде отримувати 1600 грн, а за вузькими спеціальностями, наприклад, інженер буде отримувати трохи більш ніж 2000 грн", - розповів Гройсман.

Говорячи про те, який відсоток студентів будуть охоплені стипендіями, він зазначив, що є різні підходи: "Якщо ми будемо платити стипендію просто за навчання – це один підхід, якщо за успіхи у навчанні – це інший. І, звісно, ми маємо підтримати незахищених або стипендії соціального характеру. Моя думка – ті, хто навчається краще, мають отримувати більше", - зауважив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у проекті держбюджету на наступний рік пропонує збільшити видатки на виплату стипендій до 5,8 млрд грн.

Кабмін розділить стипендіальний фонд у 2017 році на дві частини, спрямувавши на виплату академічних стипендій кращим студентам 2,84 млрд грн, а на виплату соціальних стипендій студентам з малозабезпечених сімей – 2,98 млрд грн.

Зміни відбудуться і в системі визначення стипендіатів. Так, академічні стипендії призначатимуться за рейтингом успішності студентів від Міністерства освіти, тоді як на сьогодні стипендію отримують всі, чий середній бал успішності становить 4.0 і вище.

Соціальні стипендії отримуватимуть діти з малозабезпечених сімей, визначатиме яких, виходячи з доходів родини, Міністерство соціальної політики.